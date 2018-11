Drukste spits van het jaar op de weg

Wie donderdag vaststaat op de weg, is deelgenoot van de drukste spits van het jaar tot dusver. De ANWB meldt dat er inmiddels 1100 kilometer aan files staat op autosnelwegen en N-wegen. Vooral rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het erg druk.

Bij Rotterdam waren er onder meer enige tijd problemen doordat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel was uitgevallen. Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de verlichting inmiddels hersteld. Op de A4 liep het verkeer daardoor al in de namiddag vast. Ook op de A12, A13, A20 en A16 en diverse toevoerwegen liep het verkeer vast. Op de A16 ontstond bij de Van Brienenoordbrug een file door een motorongeluk.

De meeste files komen simpelweg voort uit drukte. „Er zijn relatief weinig ongelukken”, zegt een woordvoerder van de ANWB.