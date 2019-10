Drukste ochtendspits ooit door boerenprotest

Op de Nederlandse wegen staat rond rond acht uur in totaal 1050 kilometer file. Het is volgens de ANWB de drukste ochtendspits ooit. De files zijn vooral een gevolg van boeren die in hun voertuigen op weg zijn naar Den Haag om daar te protesteren. Maar er zijn ook enkele ongelukken geweest en de regen speelt een rol.

Het is onder meer druk op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Daar staat in totaal ongeveer 50 kilometer file. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam staat ruim 40 kilometer file.

Voor het Malieveld in Den Haag (A12) is de vertraging voor het verkeer vanaf Zoetermeer een half uur.