‘Drukste dag’ op Schiphol telde 73.000 reizigers

De drukste dag op Schiphol was deze zomer vanwege de coronacrisis een stuk rustiger dan normaal. De luchthaven zag op 14 augustus 73.000 reizigers voorbij komen, tegen 235.000 op de drukste dag vorige zomer. De meeste vliegtuigbewegingen waren er op 31 augustus met bijna 850 vertrekkende en aankomende passagiers- en vrachtvluchten.

Normaal gesproken zet de luchthaven extra personeel in op de drukste dagen in de zomervakantie om de passagiersstroom in goede banen te leiden. Volgens een woordvoerster is de drukste dag van het jaar nu in de eerste maanden van 2020 terug te vinden, toen de luchtvaartsector nog niet was getroffen door het coronavirus.