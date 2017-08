Drukkere zwarte zaterdag in Frankrijk

Vakantiegangers hebben op de tweede zwarte zaterdag van deze zomer te maken gehad met veel meer files op vooral de Franse wegen. Op het hoogtepunt rond 12.45 uur stond het volgens de Franse politie in heel Frankrijk over 857 kilometer vast. Vorige week, toen de eerste zwarte zaterdag was, was dit 610 kilometer.

Volgens de ANWB komt dit omdat dit weekend veel mensen op vakantie gaan, maar ook naar huis terugkeren. Het verkeer staat nu in beide richtingen vast. De politie gaat ervan uit dat de Franse drukte nu langzaam zal afnemen.

Vooral op de routes richting Spanje kwamen mensen in lange files terecht. Op de route via Parijs en Bordeaux liep de vertraging op naar drie uur. In Duitsland blijft de A3 van Leverkusen naar Keulen voor problemen zorgen. Door werkzaamheden is er maar een rijstrook beschikbaar. De ANWB adviseert automobilisten deze weg te mijden.

Voor de Italianen is de vakantie dit weekend ook begonnen. Op de A14 van Bologna naar Rimini staat er een lange file. Richting het Gardameer is het ook erg druk.