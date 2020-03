Drukker bij Arbo Unie door thuiswerkers met klachten

Nu veel mensen tijdens de coronacrisis noodgedwongen vanuit huis werken, neemt onder hen ook het aantal klachten toe aan nek, armen, schouders of rug. Ook is er onder thuiswerkers meer stress door bijvoorbeeld thuisspelende kinderen of haperende wifiverbindingen bij online vergaderen.

Arbo Unie registreert geen precieze cijfers, maar de landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheid krijgt vanuit bedrijven meer signalen over werknemers die het moeilijk hebben als ze aan de keukentafel of op een hoekje van de bank achter het beeldscherm zitten.

Op verzoek van bedrijven staat de dienst in deze tijden werknemers bij als het gaat om het inrichten van de ideale thuiswerkplek. Dat gebeurt met informatiemateriaal. Maar ook via een telefonisch consult of een videoverbinding waarbij wordt gekeken hoe de werkplek eruit ziet, zegt ergonoom Erwin Speklé van Arbo Unie. Hij spreekt van „een bijzondere situatie”.

Mensen werken thuis veel meer aan één stuk, zonder pauzes, door en het is soms behelpen met de apparatuur. „De beeldschermen van de eigen laptops zijn vaak kleiner dan op kantoor en een los toetsenbord en losse muis ontbreken. Gelukkig zien we dat bedrijven werknemers de mogelijkheid bieden goede apparatuur op het werk op te halen. Vooral mensen die al klachten hebben en op kantoor speciale apparatuur gebruiken, doen er goed aan dit te doen.”

Arbo Unie heeft tal van tips om klachten te voorkomen. Zo kun je huisgenoten, kinderen en harde muziek het best vermijden op je werkplek. Goede verlichting en niet met je gezicht naar het raam zitten, zijn ook belangrijk. „En let op je houding”, zegt Speklé. „Zet je scherm op ongeveer een armlengte afstand en zorg ervoor dat je recht op je scherm kijkt door bijvoorbeeld je laptop op een verhoging te zetten. Voorkom typen met gestrekte armen. Zorg voor variatie in je werkhouding. Na elk half uur is het bijvoorbeeld goed om even te bewegen of te staan.”