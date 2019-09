Drukke spits, vooral rond Utrecht en Arnhem

Het is een drukke ochtendspits, met name rond Utrecht en Arnhem. Ook voor de regio Midden is de zomervakantie voorbij. Daarmee zijn overal de scholen weer begonnen en dus zijn ook de forensen weer op pad. Vooral ongelukken zorgen maandagochtend voor veel vertraging.

Zo zijn er volgens de ANWB ongevallen gebeurd op de A27 bij Breda, op de A37 richting Hoogeveen, en op de A12 bij Arnhem. Er zijn rijstroken afgesloten en dat zorgt voor filevorming. Een kapotte auto leidt op de A27 bij knooppunt Rijnsweerd tot problemen.