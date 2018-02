Drukke open dag Watersnoodmuseum

De open dag van het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk is zaterdag goed bezocht. Met 2548 bezoekers was de belangstelling groter dan voorgaande edities toen de organisatie telkens tussen de 1600 en 1800 bezoekers noteerde. De ruim 2500 bezoekers zaterdag noemt het museum „ongekend”.

De extra toeloop heeft waarschijnlijk te maken met de aandacht die er de hele week was voor de Watersnoodramp van 1953, denken ze bij het museum. Het Watersnoodmuseum bevindt op de plek waar in 1953 de grootste dijkdoorbraak was en het is gevestigd in vier caissons die destijds werden gebruikt om het gat in de dijk te dichten. De Watersnoodramp kostte ruim 1800 mensen het leven. De nationale herdenking ervan met prinses Margriet was donderdag in Ouwerkerk en werd rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Meer dan andere jaren namen tijdens de open dag mensen van buiten Zeeland een kijkje in het museum. Bezoekers kwamen onder meer uit Amsterdam, Blaricum en het Westland, en lang niet allemaal hadden ze Zeeuwse roots, aldus de zegsman van het museum.