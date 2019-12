Drukke ochtendspits verwacht door protestacties

Automobilisten en andere weggebruikers moeten rekening houden met een drukke ochtendspits. Bouwers en boeren verzamelen zich naar verwachting op zeven plekken in Nederland en zouden vanaf die plekken vroeg in de ochtend de weg op gaan. De ANWB verwacht daardoor een extreem drukke ochtendspits.

De plaatsen waar de actievoerders zich verzamelen zijn industrieterreinen in Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Born en Apeldoorn. In Assen komen ze bij elkaar bij het TT Circuit.

Dinsdagavond voerden boeren al actie met enkele tientallen tractoren bij het Binnenhof in Den Haag. Dat gebeurde onaangekondigd. Actievoerders zeiden dat het idee voor de demonstratie in een opwelling was bedacht. Aanleiding was de stikstof-spoedwet waarover in de Eerste Kamer werd gestemd. De betoging verliep rustig.