Drukke nacht voor de politie in Breda

In Breda is de politie druk geweest met onder meer een schietincident, een massale vechtpartij en de mishandeling van een taxichauffeur.

Drie mensen raakten in de nacht van zaterdag op zondag gewond bij een schietpartij in het centrum van de stad, in de Reigerstraat, en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee mannen zijn gearresteerd. Rond 01.00 uur kwam er een melding van een schietincident. De politie wist even verderop een 35-jarige man uit Hilvarenbeek op te pakken. Omstanders konden een tweede verdachte goed omschrijven en na een korte zoektocht werd ook deze 33-jarige man uit Breda aangehouden.

Elders in Breda, op de Haagdijk, is ’s nachts massaal gevochten door een grote groep jongeren. Agenten waren er snel bij, maar toen was bijna iedereen al vertrokken. Wel lag een 32-jarige man met steekwonden op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een taxichauffeur werd rond 04.00 uur mishandeld op de Nieuwe Prinsenkade. Hij was geslagen en geschopt en moest naar het ziekenhuis. Twee mannen uit Breda (39 en 53 jaar) zijn aangehouden.

Burgemeester Paul Depla reageerde op Omroep Brabant geschrokken op het geweld ’s nachts in zijn stad . „Dat mensen zo brutaal zijn dat ze wapens meenemen naar de binnenstad ondanks dat er preventief gefouilleerd kan worden, vind ik te absurd voor woorden.”