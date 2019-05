Drukke, maar geen extreme ochtendspits

De ochtendspits was druk als gevolg van de stakingen in het openbaar vervoer, maar van extremen was geen sprake, meldt de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat.

Om 08.00 uur was er sprake van een piek in de spits, het totaal aantal filekilometers kwam toen uit op 328. Toch is dat voor een dinsdag met regen niet uitzonderlijk, aldus de VID.

Wel kwamen de files eerder op gang dan normaal. De piek ligt meestal rond 08.30 uur. Dat wijst erop dat mensen anticiperend op de stakingen eerder in de auto zijn gestapt. Dat de spits relatief vlot verliep, komt volgens de VID ook doordat er opvallend weinig incidenten op de weg waren.

Rond 09.00 uur stond er op de rijkswegen nog ruim 100 kilometer file. De ANWB, die ook binnenwegen meetelt, kwam uit op 265 kilometer. Eerder op de ochtend liep de teller bij de ANWB op tot bijna 700 kilometer.