Drukke, maar geen extreme ochtendspits

De ochtendspits was druk als gevolg van de stakingen in het openbaar vervoer, maar van extremen was geen sprake, meldt de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat.

Om 08.00 uur was er sprake van een piek in de spits, het totaal aantal filekilometers kwam toen uit op 328. Toch is dat voor een dinsdag met regen niet uitzonderlijk, aldus de VID.

Wel kwamen de files eerder op gang dan normaal. De piek ligt meestal rond 08.30 uur. Dat wijst erop dat mensen anticiperend op de stakingen eerder in de auto zijn gestapt. Dat de spits relatief vlot verliep, komt volgens de VID ook doordat er opvallend weinig incidenten op de weg waren.

Rond 09.00 uur stond er op de rijkswegen nog ruim 100 kilometer file. De ANWB, die ook binnenwegen meetelt, kwam uit op 265 kilometer. Eerder op de ochtend liep de teller bij de ANWB op tot bijna 700 kilometer.

Mensen zijn opgeroepen zoveel mogelijk samen te reizen. Schiphol vraagt mensen om de luchthaven zoveel mogelijk te mijden.

Ov-staking overvalt reiziger op Schiphol

Amsterdam Centraal

Waar het in de centrale hal van station Amsterdam Centraal tijdens de spits een komen en gaan van reizigers is, was het er dinsdag rond 08.30 uur vrijwel uitgestorven. De enige treinen die rijden gaan naar Schiphol, de rest is vanwege de landelijke ov-staking uitgevallen. Op het station wordt vanwege de acties continu omgeroepen dat er zeer beperkt tot geen treinen rijden.

De hal van Utrecht CS is leeg. #ovstaking pic.twitter.com/Jj4wQ0HByR — Richard Hoving (@RichardHoving) 28 mei 2019

Het zijn voornamelijk toeristen die verrast worden. Een Italiaanse toerist sprak van „een totale verrassing” dat er wordt gestaakt. Hij en zijn vrienden zijn op vakantie en moeten een vlucht in Düsseldorf halen. Ze hebben nu geen idee hoe ze er moeten komen. Een Braziliaanse toeriste moet naar Brussel en hoorde pas bij het station van een NS-medewerker dat er geen treinen rijden.

Toeristen die naar Schiphol moeten, meer hebben geluk. Omdat de rechter bepaalde dat de luchthaven bereikbaar moet blijven, rijdt er een ‘noodpendel’ van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. De sprinters, die vier keer per uur rijden, zijn vooralsnog normaal bezet.

Fietsers massaal door de IJtunnel

Om eventuele chaos te voorkomen, staan vrijwilligers van het Rode Kruis klaar om mensen van informatie te voorzien. Veel werk hebben ze nog niet gehad, zegt een van hen. „Maar de mensen reageren wel erg verontwaardigd als ze horen dat er geen treinen rijden.” Een medewerker van een filiaal van Kiosk vindt de rust als gevolg van de stakingen de „extreemste ooit”. De deuren sluiten is echter geen optie dus maakt ze van de tijd gebruik om eens goed op te ruimen in de winkel.

Vluchten geannuleerd

Vanwege de staking zijn zo’n tachtig vluchten dinsdag op Schiphol geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de luchthaven hebben veel passagiers gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun vlucht gratis om te boeken.

Het verkeer naar Schiphol loopt dinsdagochtend vast op de snelweg A4. Op matrixborden wordt gewaarschuwd dat mensen niet mogen uitstappen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete van 240 euro.

De zegsman van Schiphol verwacht dat het de komende uren steeds drukker wordt. „We adviseren reizigers: als je nog komt, houd dan de actuele reisinformatie in de gaten.”

Bij de bagagebanden zijn extra medewerkers ingezet om reizigers te informeren over de staking. Ze delen flyers uit. De woordvoerder verwacht dat er nog veel mensen aankomen die niet weten wat er aan de hand is.

„Sommige bussen rijden wel”

Ondanks de staking rijden sommige bussen en treinen, in meer of mindere mate, wel. Zo meldt vervoersmaatschappij Keolis dat de bussen en treinen van dit bedrijf voor een (groot) deel rijden. Zij rijden onder de naam Syntus, Allgo, Blauwnet, Twents.

Rond 08.00 uur, zo zegt het bedrijf, rijdt 30 procent in Almere, Twente, Zwolle-Enschede/Zwolle-Kampen. Op het treintraject Zwolle-Hengelo-Oldenzaal rijdt 95 procent en op de Veluwe rijdt de helft.

Ook rijden in Noord-Holland en Zeeland ook wel bussen van Connexxion.