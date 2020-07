Drukke dag voor reddingsbrigade

De Reddingsbrigade Nederland is vrijdag 177 keer uitgerukt langs de Nederlandse stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen verkeerden in een levensbedreigende situatie. Dat heeft een woordvoerder van de reddingsbrigade gezegd.

Veel zwemmers kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

De reddingsbrigade had al gewaarschuwd voor een sterke stroming. Ook zaterdag is dat het geval.

