Drukke dag voor overnamepartijen Slotervaart

De partijen die betrokken zijn bij een eventuele doorstart van het failliete Slotervaartziekenhuis hebben een drukke dag voor de boeg. De ondernemingsraad gaat alle cijfers nader bestuderen en de curatoren beoordelen de plannen die op tafel liggen om vervolgens met de zorgverzekeraars te kunnen praten.

De curatoren zijn in gesprek met een consortium over de overname van een substantieel deel van de zorgactiviteiten. In dat consortium zit een aantal aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Die willen onroerend goed en een deel van de zorg overnemen.

De medisch specialisten lieten weten „met enthousiasme” akkoord te geven voor het verder uitwerken van het plan. De ondernemingsraad toonde zich eerder hoopvol over een doorstart van het Amsterdamse ziekenhuis. Een doorstart biedt „een aanzienlijke kans” op behoud van werkgelegenheid voor de werknemers.

De curatoren, Marc van Zanten en Marlous de Groot, beoordelen de plannen deze week en hopen snel met een besluit te komen.