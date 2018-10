Rijkswaterstaat verwacht een drukke avondspits. Er zijn hier en daar al wat ongelukken gebeurd, vakantieverkeer is op de terugweg en het druilerige weer werkt ook niet mee.

Rond 15.00 uur staan er al lange files op de A2 (bij Waardenburg) en ook rond Utrecht is het druk, evenals op de A15 bij Gorinchem. Verder is het file vanaf het Prins Clausplein naar Delft-Noord (A13). Dan was er ook nog een aanrijding in de Velsertunnel, die daardoor deels dicht ging.