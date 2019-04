Drukke avondspits door „paasuittocht”

Door het naderende paasweekend is het op veel snelwegen veel drukker dan anders op donderdag. Rond 17.00 uur stond er volgens Rijkswaterstaat al ruim 375 kilometer file. De dienst spreekt van een paasuittocht. Vooral in en rond Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en van en naar Eindhoven staat het verkeer vast.

Eerder op de dag waarschuwde Rijkswaterstaat al dat „woon-werkverkeer versmelt met vakantieverkeer”. Het grote publieksevenement The Passion, donderdagavond in Dordrecht, zorgt in de omgeving voor extra drukte op de wegen. Veel Nederlanders profiteren van het mooie weer dat voorlopig aanhoudt en van vier vrije dagen op rij, van Goede Vrijdag tot en met tweede paasdag. Veel Duitsers zijn traditiegetrouw onderweg naar de Nederlandse kust.