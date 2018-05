Drukke avondspits bij begin pinksterweekend

De ANWB verwacht vrijdagmiddag een drukke avondspits vanwege het begin van het pinksterweekend. De piek komt tussen tussen 15.00 en 19.00 uur te liggen.

Veel mensen gaan er een paar dagen tussenuit in eigen land, Duitsland, België en Frankrijk. Het drukst wordt het op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, de kust en naar de veerdiensten richting Waddeneilanden. Ook in het buitenland is de pinksterdrukte vrijdagmiddag en -avond goed merkbaar.

Op tweede pinksterdag (maandag) nemen de files vanaf het middaguur snel toe omdat vakantiegangers weer naar huis gaan. Richting Duitsland staan de files dan vooral op de A1, A12 en A67. Maar ook op de wegen in het midden van het land en vanuit Zeeland is het tot in de loop van de avond druk, aldus de ANWB.

Verder wordt zondag en maandag grote drukte verwacht op de N200 en de N201 naar het circuit van Zandvoort voor de Formule 1-demonstraties met onder anderen Max Verstappen. Drukbezocht zijn daarnaast de evangelische bijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen (van vrijdag tot en met maandag), Vredestein Supercar Sunday zondag op het circuit van Assen en de outletstores in Roermond en Lelystad.