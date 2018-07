Druk weekend op de Europese wegen

Het wordt komend weekend dringen op de Europese vakantieroutes. De ANWB verwacht grote drukte op de Franse routes naar het zuiden. In Zuid-Duitsland beginnen de schoolvakanties en die uittocht is ook te merken in Zwitserland, Oostenrijk en Italië.

De finish van de Tour de France, zondag in Parijs, lokt honderdduizenden bezoekers. Rond Parijs worden echter geen snelwegen afgesloten. Verder zullen er lange files staan voor de Sint Gotthardtunnel en moet er rekening mee worden gehouden dat de file daar in de nacht van vrijdag op zaterdag niet eens oplost. Formule 1-fans op weg naar de Hungaroring bij Boedapest staan in de file op de A4 vanuit Wenen bij de grensovergang Nickelsdorf.

Met de drukte in eigen land zal het wel meevallen, denkt de ANWB. Populaire evenementen zijn dit weekend het Truckstarfestival in Assen en zaterdag Rotterdam Unlimited, in het centrum van de stad.