Het is zondagochtend druk op de wegen richting de kust. Zo staan er files naar Zandvoort en Castricum. Ook naar Hoek van Holland is het druk. De NS heeft extra treinen ingezet tussen Haarlem en Zandvoort.

In Zeeland is er eveneens veel autoverkeer. Rijkswaterstaat verwacht ook in de middag nog veel verkeer, omdat mensen terugkeren van een lang hemelvaartsweekend.

De Velsertunnel (Velsen-Beverwijk) was zondagochtend in beide richtingen korte tijd dicht na een ongeluk.