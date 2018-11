Druk bij rechtbank voor vonnis A7-blokkade

LEEUWARDEN (ANP) .Enkele tientallen sympathisanten van de 'blokkeer-Friezen' staan vrijdagochtend bij de rechtbank in Leeuwarden. Daar horen de 34 deelnemers aan de A7-blokkade op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar of ze straf krijgen.

In verband met een kermis op het plein voor de rechtbank mogen de steunbetuigers niet met hun spandoeken en vlaggen voor de ingang staan.

Tegen het middaguur arriveerde ook een als Sinterklaas verklede man. Hij zei op eigen initiatief te zijn gekomen en niet tot de Zwarte Piet Actiegroep te horen, die ook met een aantal man aanwezig was. ,,Ik verwacht vrijspraak voor iedereen", merkte hij op. ,,Het moet niet gekker worden in dit land?" Dat hij op klompen naar de rechtbank was gekomen, vindt de man logisch. ,,Ik kom dan wel uit Spanje, maar je moet je aanpassen aan het land waar je bent." De man werd even later door de politie weggeleid. De zitting begint om 13.00 uur.