Druk bij afspraaknummer voor voorrang coronatests

Zoveel leraren en zorgmedewerkers proberen maandagochtend met voorrang een afspraak voor een coronatest te maken, dat het erg druk is op het aparte telefoonnummer. De organisatie GGD GHOR Nederland waarschuwt dat het langer kan duren voordat deze bellers iemand aan de lijn krijgen, of dat ze het een half uur later nogmaals moeten proberen.

Het speciale telefoonnummer is zeven dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bereikbaar. Op maandagochtend hadden binnen 25 minuten 1400 mensen gebeld voor een afspraak. „We vermoeden dat het deze ochtend nog wel even druk is. Je kunt aannemen dat er ook mensen bij zitten die al langer klachten hadden en nu bellen”, laat een woordvoerder weten.

Volgens GGD GHOR Nederland, de koepel van alle regionale gezondheidsdiensten, „helpt het wanneer je voordat je belt de juiste documenten en gegevens hebt”. Onderwijspersoneel met klachten kan van de schoolleiding een voorrangsverklaring krijgen. Ze worden dan zo snel mogelijk getest en horen daarna ook zo snel mogelijk de uitslag.

Mensen die in het onderwijs en de zorg werken krijgen vanaf maandag voorrang bij coronatests. Dat moet personeelstekort en uitval in de zorg en het onderwijs voorkomen.