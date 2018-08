‘Drugsvis’ naar dierentuinen

De eerder deze maand door politie en justitie in beslag genomen partij bevroren vis heeft een goede bestemming gevonden. De duizenden kilo’s heek waar een enorme lading cocaïne tussen verstopt zat, is gedoneerd aan verschillende Nederlandse dierentuinen en aquaria als voedsel voor de dolfijnen, zeehonden, pinguïns en zeeleeuwen.

Het gaat overigens alleen over de vis uit de in beslag genomen zeecontainers waar geen drugs in zaten. Dat zijn totaal 33 pallets van 750 kilo per stuk die in een door de politie gehuurde vriescel werden bewaard. Alles uit de container waar ook drugs bij zat, is vernietigd.

De in totaal 1125 kilo cocaïne werd op 6 juli in Rotterdam ontdekt in een container met bevroren vis. De partij was afkomstig uit Ecuador en onderweg naar een bedrijf in Zaandam. De drugs hadden een waarde van zeker 22 miljoen euro. Zeven mensen zijn aangehouden, zij komen uit Den Haag, Utrecht, Tiel, Albanië en de VS. Zij zitten allemaal nog vast.