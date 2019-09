Drugsverdachte weer gepakt voor drugs

Verdachte Ismael Y. is dinsdag niet verschenen bij de rechtbank in Den Bosch voor zijn strafzaak in verband met grootschalige cocaïnehandel. Hij is in juli in België opgepakt in verband met de invoer van verdovende middelen, zei de officier van justitie dinsdag.

Y. is een van de belangrijkste verdachten in een zaak waarin de flamboyante zakenman Florian van L. hoofdverdachte is. Negen mannen worden verdacht van smokkel van 1100 kilo coke in een lading ananassap vanuit Colombia naar Raamsdonksveer in 2015. Ook zouden ze dat jaar 3000 kilo naar de haven van Antwerpen hebben vervoerd. Die partij zat tussen bananen. Van L. ontkent betrokkenheid.

Y. zit vast in België. De Belgische justitie wilde hem niet laten gaan, omdat hij in Nederland niet vastzat. De rechtbank in Den Bosch besloot daarom nu dat hij weer in hechtenis wordt genomen. Daardoor kan justitie nu wel met succes een overleveringsverzoek aan België doen. Het begin van Y.’s zaak is uitgesteld. De zaken van Van L. en de zeven medeverdachten gaan wel door. Voor de zaak zijn achttien dagen uitgetrokken.