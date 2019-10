Drugsvangst frustreert hoogste marinebaas

De bevelhebber van de marine, viceadmiraal Rob Kramer, is gefrustreerd over de recente drugsvondst op de Zr. Ms. Johan de Witt in Den Helder. Dat heeft hij dinsdag geschreven in een bericht aan zijn collega’s van de Koninklijke Marine.

Afgelopen weekend werd na een grondige controle 11 kilo cocaïne gevonden op het marineschip. Aanleiding voor de doorzoeking was een matroos die vorige maand op Curaçao werd betrapt toen hij met een rugzak vol harddrugs aan boord ging.

Kramer zegt daarover: „Het mag duidelijk zijn dat dit incident mij enorm frustreert.” Hij herhaalt dat binnen Defensie een zerotolerancebeleid geldt voor harddrugs.