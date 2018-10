Drugsspoor in Nijmegen en Heumen opgeruimd

Het spoor van drugsafval door Nijmegen en Heumen is opgeruimd. Alle straten zijn weer schoon en toegankelijk voor verkeer, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid woensdagmiddag.

Een aantal straten in de twee gemeenten werd woensdagmorgen vroeg afgesloten, nadat bleek dat over een afstand van 9 kilometer vloeistof gelekt was uit een busje waarin drugsafval zat. De vloeistof bestond volgens de gemeente Heumen uit een mengsel van zuur en oplosmiddelen. Bij aanraking kan de vloeistof brandwonden veroorzaken. Inademing is niet schadelijk.

De brandweer heeft veel moeite gehad om het spoor van de weg te halen. In de omgeving van de wijk Weezenhof, waar het busje werd geparkeerd, en natuurgebied de Hatertse en Overasseltse Vennen hangt nog een vreemde geur die door de chemicaliën is verspreid.