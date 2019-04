Drugsrit met bijna-ongelukken door Breda

Een 34-jarige man uit Den Bosch is zaterdagavond aangehouden omdat hij zwaar onder invloed van GHB door Breda was gereden. De rit stopte op de Tramsingel omdat de man het bewustzijn verloor.

Een getuige belde de politie toen hij zag dat de man bij het NAC-stadion ongecontroleerde bewegingen achter het stuur maakte en enkele malen door rood reed. Ook botste hij een paar keer bijna met andere auto’s en zou hij op een haar na een kind hebben aangereden. De melder bleef achter de auto aanrijden. Meerdere agenten kwamen te hulp en ook een politiehelikopter vloog boven de wagen. Ook werd een ambulance opgeroepen.

Bij zijn aanhouding verzette de man zich flink, en schold en spuugde. Na controle in het ziekenhuis is de man in de cel gezet. Hij had geen geldig rijbewijs.