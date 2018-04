Drugslabs ontmanteld in Friesland en Drenthe

Onderzoek van de Brabantse politie heeft woensdag geleid tot de ontmanteling van twee drugslaboratoria in Friesland en Drenthe. De drugslabs werden aangetroffen in Oude Bildtzijl (Friesland) en Nieuw Amsterdam (Drenthe). Een productielocatie was volledig in bedrijf, de andere in aanbouw. Tot dusver werden vijf verdachten aangehouden, zowel in Brabant als in het noorden.

In totaal vijftig agenten werken woensdag mee aan de actie.

In loodsen in Den Bosch en Oirschot vond de politie materiaal voor productie van synthetische drugs. In Den Bosch en Rosmalen viel de politie woonhuizen binnen.