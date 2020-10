Drugslabs en opslagloodsen ontmanteld

Bij invallen in meerdere bedrijfspanden zijn deze week vele duizenden kilo’s en liters aan chemicaliën voor de productie van synthetische drugs in beslag genomen. Agenten vielen gebouwen binnen in onder meer Almere, Kerkdriel (Gelderland) en Holtum (Limburg), meldt de politie vrijdag. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Rechercheurs vonden dinsdag chemicaliën en een grote hoeveelheid methamfetamine in een pand in Kerkdriel. „De partij heeft een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s en is inmiddels onder strenge politiebewaking naar een verbrandingsoven in Amsterdam vervoerd en vernietigd”, aldus de politie vrijdag.

In Holtum werd een compleet ingericht drugslab, dat niet in bedrijf was, ontmanteld en in Almere een grote opslaglocatie met onder meer 12.000 liter aan chemicaliën.