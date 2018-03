Drugslab in Zeeuws vakantiehuisje

In een vakantiehuisje in Zeeland is een drugslab ontdekt. Twee mannen uit Den Haag (40 en 30), een man uit Delft (39) en een vrouw uit Den Haag (22) zijn opgepakt. In een bestelbus bij het huisje in Kamperland zat meer dan 750 liter chemicaliën om drugs mee te maken. In Delft werd later nog een bestelauto met veel chemicaliën gevonden. Het is niet bekend om wat voor drugs het precies gaat.

De vier verdachten moeten vrijdag voor de rechter-commissaris komen. Die beslist of ze vast blijven zitten. De politie was de vier op het spoor gekomen na een tip van collega’s uit België. Daar kocht de Delftenaar regelmatig grondstoffen voor drugs. Agenten zagen dat hij dat afgelopen dinsdag weer deed. Ze volgden hem naar een vakantiepark, waar het drugslab werd ontdekt.