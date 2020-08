In Tilburg zijn twee mannen van 23 en 46 jaar opgepakt nadat agenten in een rijtjeshuis een drugslab hadden ontdekt. De politie nam vrijdag een kijkje in de woning in de Bloemfonteinstraat na diverse klachten over overlast. In de schuur troffen ze bijna 600 liter chemisch drugsafval aan.

De twee verdachten, allebei zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten vast.