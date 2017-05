Drugslab en huis Leende zes maanden dicht

Een woning en naastgelegen loods in Leende, waar in februari een groot drugslab werd gevonden, blijven zes maanden lang gesloten. De eigenaren, een lokale CDA-bestuurder en zijn gezin, maakten bezwaar tegen het besluit van de burgemeester om het huis en de bijgebouwen gesloten te houden en stapten naar de rechter. De rechter bepaalde dinsdag echter dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het belang van de eigenaren.

De drugsfabriek werd op 23 februari ontdekt in een loods op een boerenerf in Leende. De politie omschreef het als een van de grootste ooit in Nederland. Er werd zowel speed als xtc gemaakt. Er werden duizenden liters chemicaliën gevonden. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen.

De 51-jarige penningmeester van de lokale CDA-afdeling, die eigenaar is van de loods en op het erf woont, werd destijds gearresteerd samen met zijn echtgenote en zijn zoon. Hij verklaarde dat hij de loods verhuurde en niets wist over het drugslab. Echter, in de vrijstaande schuur achter de woning werd uit de meterkast illegaal stroom getapt voor alle bijgebouwen en loodsen, inclusief de woning. „Daarom kan worden aangenomen dat er sprake is van één functionele eenheid. De burgemeester mocht dus stellen dat er sprake is van een ernstige inbreuk op de openbare orde en veiligheid die sluiting van het hele perceel rechtvaardigt”, aldus de rechtbank.