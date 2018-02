Drugsgebruik en geweld in gezin omgekomen baby

In het gezin van de Bredase baby die in november overleed, speelden diverse problemen. De jonge ouders gebruikten drugs, de vader was bij de politie bekend vanwege huiselijk geweld en de baby was eerder uit huis geplaatst omdat bij hem blauwe plekken waren geconstateerd. Dat blijkt uit juridische stukken en een toelichting van een advocaat.

Het jongetje van zeven maanden oud overleed op 20 november in het ziekenhuis. Zijn ouders stonden onder begeleiding van de William Schrikker Groep, een jeugdzorginstelling.

Volgens het sectierapport is de baby overleden door geweld van buitenaf. Zijn 24-jarige vader werd enkele dagen later aangehouden en zit sindsdien vast op verdenking van doodslag. Advocaat Ronald Drenth van de verdachte zegt dat het zogenoemde shakenbabysyndroom als doodsoorzaak is genoemd.

Het kindje ademde al moeilijk toen het in de avond voor zijn dood op bed werd gelegd. Toen de verdachte in de nacht constateerde dat de baby helemaal niet meer ademde heeft hij zelf 112 gebeld.

Desgevraagd erkent de advocaat dat de vader wiet gebruikte maar van een drugsprobleem was volgens hem geen sprake. Drenth voegt toe dat ook moeder drugs gebruikte.

De vader ontkent dat hij het kind heeft dood geschud en er is ook niemand die heeft gezien dat hij geweld tegen het jongetje heeft gebruikt. De advocaat denkt dat het verleden van de vader hem duur komt te staan. De verdachte werd op de dag na de crematie aangehouden. „Hij is er kapot van en heeft geen kans gehad om te rouwen”, aldus Drenth.

Pogingen om de jonge vader vrij te krijgen, mislukten tot dusver. Zijn drugsgebruik en agressie rekende het gerechtshof mee als steunbewijs voor de beoordeling van de rol van de verdachte.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de zaak als calamiteit beoordeeld en is in december al een vooronderzoek begonnen.