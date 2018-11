Drugsdumpingen ontdekt in Brabant en Zeeland

In het Brabantse Valkenswaard en het Zeeuwse Biervliet zijn vrijdagochtend drugsdumpingen ontdekt. In Valkenswaard gaat het om een bestelwagen vol vaten waarin vermoedelijk drugsafval heeft gezeten. In Biervliet is onder meer een aantal vaten waarin duizend liter kan ontdekt.

De bestelwagen in Valkenswaard stond op een grote parkeerplaats aan de Pastoor Heerkensdreef. Aan deze weg zitten onder meer een kinderspeelparadijs, een golfclub en een tennisvereniging.

Of er nu nog drugsafval in de vaten in de wagen zit, is nog onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder is in ieder geval niks gelekt. Uit de cabine kwam rook. Dat kwam volgens de woordvoerder doordat de cabine was volgespoten met een poederblusser. „Mogelijk door degenen die de bestelwagen hebben gedumpt.” De wagen was de enige geparkeerde auto op de parkeerplaats. „Dat viel op.” Een speciaal bedrijf komt ter plaatse om de vaten af te voeren.

De drugsdumping in Biervliet was aan de Noordstraat. Behalve de drie duizend-litervaten en drie vaten van dertig liter gaat het om een jerrycan met een bruine substantie, afzuigmateriaal en een koolstoffilter. De politie onderzoekt de zaak en kijkt ook of er een verband is met een drugsdumping die donderdagavond in het Zeeuwse Sluiskil werd gevonden. Daar lagen in een sloot aan de Nieuwe Blikstraat onder meer twee vaten van duizend liter en jerrycans.

Vorige maand waren er verscheidene meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Een ervan, een kleine truck die in Nijmegen werd ontdekt, liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter.