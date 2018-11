Drugsdealers gepakt na meelezen chats

Een drugsbende is opgerold doordat de politie kon meelezen met de chats van verdachten op speciale versleutelde telefoons. Vijf mensen zijn opgepakt. Agenten doorzochten gebouwen in Enschede, Hengelo, Emmen en Roermond. Daarbij werd meer dan 50 kilo speed en xtc gevonden, evenals ruim 25.000 euro aan contant geld en bitcoins. Vijf auto’s en meerdere dure sieraden zijn in beslag genomen.

De verdachten zijn een man van 54 en een vrouw van 52 uit Roermond, een 29-jarige man uit Hengelo, een 27-jarige Enschedeër en een 27-jarige Emmenaar. Zij zouden hebben gedeald via het dark web, een verborgen deel van het internet. De verdachten mogen momenteel alleen contact hebben met hun advocaat, en niet met de buitenwereld.

De politie had dinsdag al bekendgemaakt te zijn doorgedrongen in de server van een geheim chatprogramma, IronChat genaamd. Die app was op zogeheten cryptofoons gezet. Gebruikers daarvan konden niet bellen of mobiel internetten. Door de actie konden rechercheurs live meelezen met honderdduizenden berichten van meer dan honderd gebruikers. Daardoor wist de politie drugsdeals en wapenhandel te stoppen. Dat leidde tot wantrouwen onder criminelen en er dreigde mogelijk een „gewelddadige vergeldingsactie”. Daarvoor werden twee mannen uit Enschede en een man uit Almelo gearresteerd.

Ook de aanbieders van de telefoons zijn opgepakt. Het gaat om een 46-jarige man uit de gemeente Lingewaard en een 52-jarige man uit Boxtel.