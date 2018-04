Drugsdealende familie „buitenspel gezet”

De politie heeft een crimineel ‘familiebedrijf’ in Schiedam naar eigen zeggen „buitenspel gezet”. De familie zou hebben gehandeld in drugs en hiermee overlast hebben veroorzaakt voor omwonenden. In de afgelopen maanden werden acht leden van de familie in de leeftijd van 26 tot 58 jaar opgepakt.

Twaalf personen buiten de familie in de leeftijd van 18 tot 54 jaar, die volgens de politie deel uitmaken van het ‘criminele samenwerkingsverband’, zijn eveneens gearresteerd.

De aanleiding voor de arrestatiegolf was de aanhouding van een 26-jarige Schiedammer, begin augustus vorig jaar. Bij hem werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden. Vervolgonderzoek leidde naar een garagebox in Vlaardingen en een woning in Schiedam, van waaruit vermoedelijk de verdovende middelen werden verhandeld. Bij doorzoeking werden drugs en een nepvuurwapen gevonden.

Van de twintig verdachten zitten er nog zes vast. Behalve van drugshandel worden ze onder meer verdacht van bedreiging, intimidatie en vernieling.