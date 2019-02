Drugscrimineel zegt dat hij erin is geluisd

De bekende drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord heeft dinsdag in de rechtbank in Den Bosch gezegd dat hij erin is geluisd door undercoveragenten. Hij noemde het werk van deze agenten ‘praktijken vergelijkbaar met die van de Gestapo’.

H. werd eind december 2017 opgepakt als hoofdverdachte in een Belgisch-Nederlands drugsonderzoek. John H. maakte in de jaren negentig deel uit van de beruchte West-Brabantse York-bende. Hij kwam in 2007 vrij na elf jaar celstraf voor export van xtc en cocaïne. Op 20 december 2017 werd hij op heterdaad betrapt bij een drugsdeal met Engelse undercoveragenten in een hotel in Scheveningen. In totaal acht verdachten werden in de val gelokt bij de verkoop van 50 kilo cocaïne voor export naar het buitenland.

John H., inmiddels 61, vertelde dat hij in financiële problemen was geraakt nadat hij ruim een miljoen euro moest betalen. Dat geld zou hij hebben verdiend met de York-bende. De financiële verplichtingen zouden in de loop van de tijd zo nijpend zijn geworden dat hij hapte toen een undercoveragent herhaaldelijk vroeg of hij geen cocaïne wilde verkopen. De 50 kilo was in de ogen van H. een testlevering. Hij zou daarna elke maand 100 kilo gaan leveren, om zo zijn schuld snel te kunnen afbetalen. In de ogen van H. is hij gedwongen. Undercoveragent ‘Mike’ ontkende dat.

Vrijdag gaat het proces verder. Dan komt de officier van justitie ook met haar betoog en de strafeis. De uitspraak is gepland op 8 maart.