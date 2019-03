Drugscrimineel krijgt 8 jaar cel voor cokedeal

De bekende drugscrimineel John H. heeft vrijdag van de rechtbank in Den Bosch acht jaar cel gekregen vanwege handel in cocaïne.

H. werd in december 2017 samen met zeven andere verdachten opgepakt toen hij in een hotelkamer in Scheveningen 50 kilo cocaïne wilde verkopen voor de Engelse markt. Zijn klanten waren echter undercoveragenten.

John H. was in de jaren negentig één van de kopstukken van de York-bende. Hij kwam in 2007 vervroegd vrij, nadat hij elf jaar cel had gekregen voor smokkel van xtc en coke.

Vrijdag is hij opnieuw veroordeeld; tegen hem was zeven jaar cel geëist. Ook medeverdachten kregen celstraffen van 4,5 jaar, zes jaar (vier verdachten), zeven en zevenenhalf jaar.