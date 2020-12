Drugsbende intimideerde raadsleden in Friesland

De politie heeft dinsdag zes mannen uit Wolvega en Heerenveen opgepakt op verdenking van handel in harddrugs en witwassen. De bende gedroeg zich volgens burgemeester André van de Nadort van het Friese Weststellingwerf „alsof ze de baas waren op straat”. De mannen belden onder meer aan bij woonhuizen van raadsleden om te zeggen dat ze wisten van onderzoek van de gemeente naar de bende. „Intimiderend en ondermijnend gedrag dat we niet tolereren”, aldus Van de Nadort.

De mannen, van 20 tot en met 36 jaar, voerden volgens de politie heroïne en cocaïne uit naar Scandinavië. Het geld dat ze daarmee verdienden zou zijn witgewassen via een autohandel in Wolvega. De politie doorzocht dinsdag woningen en bedrijfspanden en nam drugs, geld, wapens en vals geld in beslag.

Volgens de politie waren de mannen de leiders van een groep van ongeveer twintig jongeren. Ze veroorzaakten met name in het horecagebied veel overlast en problemen. „Het leek alsof ze van de lucht leefden: op papier geen bezit of inkomen, maar ze lieten het breed hangen. Ze waren met hun rijkdom en status een voorbeeld voor de groep”, aldus de politie. De gemeente zoekt de groep ‘meelopers’ op om ze te helpen uit de criminaliteit te komen.