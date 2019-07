Drugsafval op wegen rond N218 bij Oostvoorne

De wegen rondom de provinciale weg N218 bij Oostvoorne (Zuid-Holland) zijn woensdag besmeurd met drugsafval. De hulpdiensten zijn aanwezig en onderzoeken de situatie. De N218 is in beide richtingen gesloten.

Met onder andere een politiehelikopter en een drone is in kaart gebracht waar de stof terecht is gekomen. Mensen die de vloeistof hebben aangeraakt wordt geadviseerd hun handen te wassen met water en zeep.

Op de locatie, de Zanddijk, zijn twee busjes aangetroffen, met daarin vaten. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat gelekt is, aldus de politie.