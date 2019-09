Drugsafval lastig probleem voor waterschappen

Lozingen van drugsafval in oppervlaktewater en het riool vormen een groeiend probleem voor waterschappen. De politie meldde woensdag dat criminelen vermoedelijk steeds vaker op deze manier de afvalstoffen lozen die voortkomen uit de productie van synthetische drugs, zoals xtc en speed. Waterschappen moeten afvalstoffen uit het water halen. Dat is met drugsafval moeilijk en kostbaar.

„We hebben hier de laatste jaren vaker mee te maken. Het gaat om giftige chemische stoffen zoals aceton”, vertelt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. Wanneer zulke stoffen in sloten en beken terechtkomen, gaan vissen en waterplanten dood.

Ook in waterzuiveringsinstallaties kan drugsafval ernstige problemen veroorzaken. „Onze installaties zijn bedoeld voor huishoudelijk en licht industrieel afvalwater. Ze zijn hier niet geschikt voor”, legt handhaver Johan Geleijns van het waterschap Brabantse Delta uit. Zo moest een zuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau in 2016 en 2017 worden stilgelegd, omdat het water sterk vervuild was met drugsafval. Bacteriën die voor de zuivering worden gebruikt gingen dood. Het probleem werd pas duidelijk toen bleek dat de zuurgraad veel te laag was.

Drugsafval dat in vaten wordt gedumpt, wordt vaak wel snel gevonden. „Maar als het in het water wordt gegooid en de verpakking wordt meegenomen, zie je het pas veel later”, zegt Geleijns. „Bijvoorbeeld doordat de vegetatie verkleurt. Maar dan is de bodem ook naar de gallemiezen.” Het gevolg: meer milieuschade en hogere kosten doordat de grond moet worden gesaneerd.

Diverse waterschappen experimenteren met technische hulpmiddelen om drugsafval sneller op te merken. Brabantse Delta heeft plannen om samen met waterschap Hollandse Delta een sensor te gaan testen waarmee vervuiling sneller kan worden opgespoord. „Maar het belangrijkste is dat het er niet in komt. Als dat door opsporing voorkomen kan worden, is dat beter dan het eruit halen”, zegt de woordvoerster van de waterschappen.