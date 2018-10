Drugsafval geloosd uit vrachtwagen in Nijmegen

De politie doet onderzoek naar een drugslozing aan de Weezenhof in Nijmegen. Een vrachtwagen heeft daar een chemische stof gelekt, waarschijnlijk restafval van een drugslab. Er werden vaten gevonden waar in totaal 4500 liter afval in kan, een deel van vaten was al leeg.

De parkeerplaats waar de vrachtwagen stond, bleek het eindpunt te zijn van een ruim 9 kilometer lang spoor van chemicaliën.

Zondag zorgden vrachtwagens met drugsafval en chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs in Eindhoven ook tot problemen. De bewoners van twaalf appartementen moesten ’s ochtends uit voorzorg hun woning verlaten wegens een brand in een vrachtwagen met chemicaliën. Bij die brand kwam het gevaarlijke zoutzuurgas vrij.

Kort voor de brand, op zaterdag tegen middernacht, was de brandweer ook al uitgerukt naar dezelfde straat. Toen stond daar een andere vrachtwagen met xtc-afval geparkeerd die chemicaliën lekte. Deze truck stond ongeveer 200 meter verwijderd van de vrachtwagen die zondagochtend in brand stond. De recherche vermoedt een verband tussen beide zaken en is een onderzoek begonnen naar de dumpingen en de brand.