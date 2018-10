Drugsactie politie Helmond verder in bosgebied

De grote actie tegen drugs en witwassen waarbij maandag in Helmond zeven verdachten zijn aangehouden, is in de loop van de ochtend uitgebreid naar het bosgebied rond de stad. Zo’n dertig militairen zoeken met speurhonden en metaaldetectoren naar geld en verdovende middelen die er zouden zijn verstopt. Het bosperceel in de buurt van het Sjef de Kimpepad bij Helmond is afgezet.

In de vroege ochtend waren er al invallen in woningen in het centrum van Helmond. Aan de actie doen vele tientallen agenten en militairen mee. Het doorzoeken van de woningen en de zoekactie in de bossen gaat vermoedelijk nog vele uren duren, aldus de politie Oost-Brabant.

De afgelopen maanden zijn in Helmond meerdere verdachte drugsdealers op straat aangehouden. Zo werden in juli drie mannen van 38, 59 en 60 jaar opgepakt op verdenking van witwassen van crimineel geld en drugshandel. De invallen van maandag maken volgens de politie deel uit van strafrechtelijke onderzoeken naar de handel in drugs.