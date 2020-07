‘Drugs in verkeer steeds groter probleem’

Drugs in het verkeer zijn een steeds groter probleem. Dat zegt Paul Broer, landelijk projectleider Infrastructuur bij de politie in De Telegraaf. „Dat zien we aan de cijfers. 1110 positieve testen alleen al afgelopen maand, dat is zorgelijk.” Hij pleit voor een voorlichtingscampagne.

De afgelopen anderhalf jaar zijn gemiddeld duizend mensen per maand aangehouden die onder invloed van drug achter het stuur zaten, schrijft De Telegraaf die cijfers hierover bij de Nationale Politie heeft opgevraagd.

Broer zegt dat er verschillende drugs worden gebruikt. „Joints, xtc-pillen, cocaïne, speed en ook veel lachgas. Het is een groot en divers assortiment waar we mee te maken hebben. Bovendien speelt het niet alleen onder jongeren en partygangers. Je treft het eigenlijk onder alle lagen van de bevolking aan. Het kunnen dus ook veertigers en vijftigers zijn die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.”

Hoeveel ongelukken er zijn gebeurd waar drugs een rol in hebben gespeeld kan Broer niet zeggen. „Exacte cijfers daarover heb ik op dit moment niet, maar je hoeft de kranten maar open te slaan en je leest dat het vaak fout gaat. Helaas zijn er ook regelmatig dodelijke ongevallen waarbij drugs in het spel zijn. Maar als iemand zelf dodelijk verongelukt, wordt er over het algemeen geen bloed afgenomen en wordt het ongeval dus niet als drugsgerelateerd geregistreerd.”

Volgens Broer zou een voorlichtingscampagne mensen bewust moeten maken van de gevaren van verdovende middelen „want alleen handhaven helpt niet”.