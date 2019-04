Drugs gevonden in lading kippenbouten

Tijdens een controle van een transportbedrijf in De Lier (in het Westland) heeft de douane crystal meth en ketamine gevonden. De drugs waren verstopt in dozen met bevroren kippenbouten. De lading was bestemd voor Engeland.

Volgens het OM in Amsterdam, dat de leiding heeft over het strafrechtelijk onderzoek naar de drugsvondst, hadden de crystal meth en ketamine een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s.

De vondst werd gedaan op 17 april. Een dag later is een 32-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij is inmiddels voorgeleid en wordt verdacht van handel in drugs en witwassen. Bij doorzoeken van panden in Amsterdam en Halfweg vond de FIOD 15.000 euro contant.

De drugs zijn vernietigd, evenals de kippenbouten. Die waren niet meer geschikt voor consumptie.