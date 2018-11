Drugs en wapens bij motorclub Caloh Wagoh

Tijdens massale invallen op plaatsen die iets met motorclub Caloh Wagoh te maken hebben, heeft de politie een onbekende hoeveelheid drugs en vuurwapens gevonden. Verder zijn voertuigen, telefoons en laptops in beslag genomen en in totaal zeven verdachten aangehouden.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Greg R. (70) in Mijdrecht was opgepakt. Hij is een bekende uit de Nederlandse onderwereld, die zich jarenlang bezighield met internationale drugshandel. Ook de arrestatie van een 48-jarige andere verdachte in Leiden werd ’s morgens al bekend. Later op de dag verrichte de politie nog vijf aanhoudingen: twee in panden waar drugs werden aangetroffen, de drie anderen omdat ze het onderzoek „ernstig verstoorden”.

Aan de grootscheepse acties deden circa achthonderd politiemensen mee. Op bijna veertig plaatsen deed de politie invallen, zowel in clubhuizen als woningen en bedrijfspanden. De actie werd gecoördineerd door de politie-eenheid Den Haag.

Een van de doelen was bewijs vergaren voor de verdenking dat Caloh Wagoh een criminele organisatie is.