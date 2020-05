Drugs en vuurwapen gevonden op schuiladres Toon R.

Op het adres waar de voortvluchtige Toon R. is gevonden, heeft de politie onder meer een flinke hoeveelheid drugs, een doorgeladen vuurwapen en tien mobiele telefoons gevonden. R. - volgens justitie een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss - werd maandag gearresteerd in een vakantiepark in Ede.

Bij de vakantiewoning stond een bus geparkeerd. Daarin werden onder meer zoutzuur en apaan gevonden in ruim dertig vaten en jerrycans. Dat zijn grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Tijdens Operatie Alfa werd eind 2019 en begin dit jaar al een groot aantal leden van het netwerk opgepakt. Toon R. was als enige nog voortvluchtig en daarmee een van de meest gezochte mannen in Brabant.

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie wordt R. verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en drugsdelicten.

Vorige week diende voor de rechtbank in Den Bosch een inleidende zitting waarbij familieleden van Toon R. betrokken waren. Martien R., wordt gezien als hoofdverdachte van de bende. Hij werd vorig jaar november in een woonwagenkamp in Oss aangehouden, evenals zijn zoon Anton en broer Toon.

De maandag aangehouden Toon en Martien R. zijn eerder door de rechtbank veroordeeld voor een liquidatie op de A73 in 2008, maar in hoger beroep vrijgesproken.