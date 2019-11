Drugs en pillen gevonden bij controle Arnhem

Een controle op een bedrijventerrein in Arnhem-Noord heeft een flinke hoeveelheid chemicaliën opgeleverd, die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Ook vonden politie, justitie en gemeente illegale erectiepillen, gestolen auto-onderdelen en een grote hoeveelheid lachgas.

Een Arnhemmer is dinsdagavond opgepakt, aldus de gemeente woensdag. In zijn woning vond de politie goederen die nodig zijn voor drugsproductie. Er lopen nog verschillende onderzoeken naar aanleiding van de controle.

De actie op het bedrijventerrein was „de eerste in een lange reeks controles op locaties waar criminelen zich onbespied wanen”, aldus de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. „Deze vorm van misdaadbestrijding is hard nodig. De criminaliteit probeert de bovenwereld mee te sleuren met fout geld, intimidaties, chantage en bedreigingen. Dat willen we uitbannen.”