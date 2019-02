Droomaankoop voor Centraal Museum

Het Centraal Museum in Utrecht heeft in New York het schilderij De bruiloft van Cupido en Psyche van de hand van Joachim Wtewael (1566-1638) gekocht. De Utrechtse meester schilderde de voorstelling in olieverf op een koperplaat van 15,5 bij 20,5 centimeter. Met de aankoop was 5 miljoen dollar gemoeid, bijeengesprokkeld door de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie OCW en particulieren.

„In een collectiecatalogus uit 1933 werd al verzucht dat een werk op koper van Wtewael nog ontbrak. Directrice Elizabeth Houtzager noemt het in 1952 haar grootste wens om juist dít schilderijtje aan te kopen. Haar droom werd door velen gedeeld en in de collectiecatalogus van 1999 opnieuw verwoord door senior conservator Liesbeth Helmus”, aldus het museum.

„Wtewael is beroemd vanwege deze kleine, mythologische werken op koper. Dit werk, met heel veel minutieus geschilderde figuurtjes, is misschien wel de mooiste die Wtewael heeft gemaakt. In de uiterst gedetailleerde penseelvoering op dit formaat herken je de meester”, zegt artistiek directeur Bart Rutten.

De aanwinst, geschilderd tussen 1601 en 1603, is woensdag gekocht bij Sotheby’s, waar prinses Christina toen ook een aantal werken aanbod, waaronder een tekening van Rubens.