„Droogte twee maanden vooruit te voorspellen”

De droogte in Nederland kan voortaan twee maanden vooruit worden voorspeld. Dat kan grote schade voor boeren, de scheepvaart, de natuur en de drinkwatervoorziening voorkomen.

Nieuwe droogtemodellen maken het mogelijk om eerder in te grijpen, zegt hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht in het AD van donderdag. Hij publiceerde donderdag zijn bevindingen met wetenschappers uit Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

„Met de nieuwe modellen kunnen we het water in Nederland eerder vasthouden en beter verdelen”, zegt Wanders in de krant. „Bijvoorbeeld door extra water te bergen in polders, het IJsselmeer en in de hoge gebieden, zodat het niet wegstroomt naar de zee.”

Een deel van de schade die Nederland dit jaar heeft geleden vanwege de droogte, had volgens Wanders voorkomen kunnen worden. „Als boeren in het voorjaar meer water bergen en hun gewassen in de zomer daardoor twee weken minder hoeven te beregenen, scheelt dat veel geld. De vraag is niet meer óf we droogte kunnen voorspellen, maar hoe de waterbeheerders dagelijks gebruik gaan maken van deze voorspellingen.”

Waterpeil

Als gevolg van klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met extreem droge zomers, is de verwachting. Door de droogte van deze zomer is het peil van de rivieren heel laag. Rijkswaterstaat denkt dat de stand in de Rijn bij Lobith blijft steken op ongeveer 6,50 meter boven NAP, een historisch laag punt. Maar rond het weekeinde wordt volgens Weeronline zowel in Nederland als in Duitsland en Zwitserland neerslag verwacht, zodat de waterstand waarschijnlijk niet verder zakt.

De binnenvaart heeft veel last van de lage waterstanden. Te zwaar beladen schepen lopen aan de grond. Bij veel kades kunnen schippers alleen nog met een ladder van boord klimmen. Sommige havens zijn niet meer bereikbaar. Er is ook vrees dat een deel van de Nederlandse industrie wordt geraakt, omdat de aanvoer van sommige grondstoffen achterblijft.