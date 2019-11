Droogte nog niet overal voorbij ondanks regen

Het regenachtige najaar heeft de grondwaterstand in de droogste gebieden van Nederland nog niet overal voldoende verbeterd. Op de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau gaat het beter, maar in de Achterhoek, in Twente en in delen van Brabant is het nog steeds erg droog.

Volgens waterschap Vechtstromen behoort 2019 opnieuw tot de 5 procent droogste jaren ooit. De Brabantse schappen constateren dat het neerslagtekort kleiner is dan vorig jaar, maar dat het op tal van plekken nog veel droger is dan gemiddeld. Waterschap Rijn en IJssel deelt net als vorig jaar ballen uit, waarmee agrariërs duikers in hun sloten kunnen afsluiten. Zo krijgt regenwater zo lang mogelijk de tijd om in de grond te zakken.

Met name de hoge zandgronden, die volledig afhankelijk zijn van regenval, lijden onder de gevolgen van twee droge zomers achter elkaar. Alle schappen zijn bezig met maatregelen om de droogte aan te pakken.

Als het geen natte winter wordt met veel regen, starten de droge gebieden volgend voorjaar opnieuw met een achterstand, stelt de Unie van Waterschappen.