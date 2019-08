Droogte houdt aan in oosten en zuiden

De droogte in het oosten en het zuiden van Nederland duurt ondanks de recente regenval voort. In de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) staat dat vooral gebieden op hoge zandgronden nog erg te lijden hebben onder de droogte. Natuur en landbouw staan daardoor onder druk.

In het stroomgebied van de grote rivieren de Rijn en de Maas is wel voldoende water. Ook daar is volgens de droogtemonitor nog sprake van droogte, maar die wordt niet erger. Het regenachtige weer van de afgelopen week helpt daar aan mee.

Het neerslagtekort ligt landelijk gezien op 193 milimeter, dat is meer dan het gemiddelde tekort in augustus van 100 mm. In 2018 lag het echter nog hoger, toen was er een neerslagtekort van 300 mm.